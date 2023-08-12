В петербургской Военной академии связи им. Буденного умер курсант

В петербургской Военной академии связи имени С.М. Буденного умер 18-летний курсант Матвей Гаврин, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его отца.

Гаврин проходил курс молодого бойца в учебном центре в Сертолово. По словам отца Гаврина, незадолго до смерти его сын пожаловался на общее недомогание и высокую температуру. После этого его отправили в лазарет. Вечером того же дня Гаврин потерял сознание.

Его семье сообщили, что тогда курсанту вызвали скорую помощь, на которой его доставили в Военно-медицинскую академию. Утром он умер, не приходя в сознание.

Родители Матвея Гаврина считают, что их сыну не оказали помощь в должном объеме, и планируют обратиться в прокуратуру. В Академии связи заявили, что помощь была оказана, и курсанта своевременно отправили на лечение.

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