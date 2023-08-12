В Екатеринбурге началось празднование Дня строителя, перекрыт проспект Ленина

В Историческом сквере и на проспекте Ленина в Екатеринбурге началось празднование Дня строителя. В рамках мероприятия организована самая масштабная на Урале выставка спецтехники, работает аллея мастер-классов. В программе: мотошоу и конкурс «Кубок Золотого ковша». В празднике принимает участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Вечером на концерте выступят группа Reflex и Леонид Агутин. Затем будет запущен праздничный салют.

Для проезда закрыт проезд по проспекту Ленина — от улицы 8 Марта до улицы Пушкина. Перекрытие будет действовать до 02:00 13 августа. В центре Екатеринбурга в День строителя запрещена продажа алкоголя.

Елена Медведева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте