Власти Екатеринбурга нашли инвестора для благоустройства территории возле УрГЭУ

В Екатеринбурге возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) благоустроят территорию со стороны улиц 8 Марта и Куйбышева, сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграмм-канале.

«Нашелся инвестор, который готов преобразить территорию возле Уральского государственного экономического университета, со стороны улиц 8 Марта и Куйбышева»,— написал (https://t.me/glavaekbofficial/900?single) Алексей Орлов. Кто стал инвестором — не уточняется.

По его словам, будут высажены деревья, проложены велодорожки, установлены скамейки. К реализации приступят в 2024 году.

Елена Медведева

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