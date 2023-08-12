Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин потребовал доклад об отсутствии школы в поселках Магнитогорска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, которая ведется по жалобам жителей магнитогорских поселков Западный-1, Западный-2, Нежный и Зеленая долина на отсутствие детских садов и школ.

«В указанных микрорайонах проживает 8 тыс. человек, однако не построено ни одного детского сада и школы. Ближайшее образовательное учреждение находится в четырех километрах от указанных поселков, добираться до него несовершеннолетние вынуждены по оживленной трассе без тротуара, что представляет угрозу их безопасности»,- говорится в сообщении СК.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...