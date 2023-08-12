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В Свердловской области в выходные прогнозируют до +27 градусов жары

В Екатеринбурге и Свердловской области в выходные синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. По данным Уральского гидрометцентра, 12 и 13 августа в уральской столице температура воздуха днем поднимется до +25...+27 градусов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В субботу, 12 августа, температура ночью составит +7…+12 градусов, днем потеплеет до +20…+25 градусов. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В воскресенье, 13 августа, днем воздух прогреется до +27 градусов. Переменная облачность, без осадков.

Елена Медведева

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