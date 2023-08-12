В Челябинске стартовал всероссийский турнир по баскетболу 3х3

На открытой площадке Дворца пионеров и школьников на Алом поле в Челябинске начался турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». За призовые места на этих соревнованиях поборются почти 200 команд. Игры будет проходить до 20 августа.

Организаторы турнира предоставляют возможность бесплатно участвовать в нем всем желающим, собравшим команды и прошедшим регистрацию, сообщали в пресс-службе Федерации баскетбола Челябинской области. Однако важным условием было наличие у всех игроков подтвержденных аккаунтов на сайте FIBA.