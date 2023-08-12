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Мигранта задержали по подозрению в убийстве женщины в челябинском кафе

Сотрудники региональных управлений СК и МВД по Челябинской области задержали выходца из Средней Азии, которого подозревают в убийстве жительницы областного центра, совершенном в кафе. Следователь будет ходатайствовать о заключении мигранта под стражу.

По данным следствия, фигурант дела ночью в одном и заведений общепита «в ходе ссоры на почве ревности с целью убийства нанес ножом удары ранее знакомой ему местной жительнице», а затем скрылся с места происшествия. Потерпевшую госпитализировали, спасти ее врачам не удалось.

По данным СМИ, нападение на женщину случилось 5 августа в баре на улице Энтузиастов. Задержанному Расулу Шерматову 50 лет.

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