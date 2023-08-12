В Удмуртии в технопарке «Кванториум» откроется медиапарк для детей

В Ижевске в технопарке «Кванториум» откроется программа для детей по изучению медиа. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, программа поможет сориентировать учеников в профессиях креативных индустрий и позволит решить проблемы нехватки творческих кадров — фотографов, видеографов, сценаристов, журналистов, блогеров и дизайнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В программе упор делается и на обучение техническим навыкам в медиасфере, и грамотному выстраиванию медиаконтента. Обучение пройдет с сентября по май, в программе 144 академических часа. Каждая из пяти групп рассчитана на 10-12 человек.

«При работе над практическими заданиями применяются различные уровни ограничений, кейсовый метод, за счет которых обучающийся учится осуществлять поиск, критический анализ информации, применять системный подход для решения поставленных задач, отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения, рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки»,— поделилась руководитель технопарка Татьяна Ульянова.