Глава СКР контролирует расследование убийств собак в Саратовской области

Жительница Саратовской области обратилась к председателю СУ СКР Александру Бастрыкину с просьбой ускорить расследование дела о смерти ее собак. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.

Женщина разместила обращение в соцсети. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств гибели животных в сентябре прошлого года «в результате противоправных действий» знакомого силовика.

Заявительница считает, что дело затягивают. Женщина отмечает: фигурант известен, но не наказан.

Генерал юстиции Бастрыкин запросил доклад у и. о. руководителя регионального следственного управления Дмитрия Костина. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате.

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.

Дарья Васенина