Педагог из Челябинска перевела мошенникам более 4 млн рублей

Мошенники обманным путем похитили у 52-летней жительницы Челябинска, работающей педагогом, более 4 млн руб. Как сообщают в ГУ МВД России по региону, потерпевшая рассказала полицейским, что эти деньги она взяла в кредит в нескольких банках.

Сначала челябинке позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции Москвы, и сообщил, что с ее банковского счета пытались снять деньги, а также подали от ее имени заявки на кредиты в нескольких банках на сумму более 6 млн руб., которые якобы уже одобрены и ждут получения, а получатель – гражданин Украины.

«Меня спросили, знаю ли я его. Я сказала, нет. Мне сказали: вы же понимаете, эти деньги все пойдут на войну против России, поэтому вам срочно нужно ехать в эти банки и брать самой кредиты, чтобы эти деньги не достались Украине»,— рассказывает потерпевшая на видео, опубликованном полицейским главком.

Затем с ней разговаривали якобы работники Центробанка и лжесотрудник ФСБ, который взял с челябинки обещание молчать, пока идут следственные действия. После этого человек, назвавший себя представителем службы безопасности ЦБ, вызвал машину и повез ее в банки.

«Я взяла четыре кредита на сумму более 4 млн руб., чтобы можно было обнулить счет и выпустить новый, и тогда уже никто из мошенников до него не доберется», - рассказывает потерпевшая.

По ее словам, после получения каждого кредита наличными женщину везли к банкомату, где она переводила деньги несколькими транзакциями по частям на карту, номер которой ей диктовали.

«После этого мошенники продолжили требовать от женщины дальнейшего оформления кредитов, но банки ей отказывали и попытки не принесли результата. Наконец, злоумышленники перестали звонить, и педагог успокоилась, что аннулировала заявки на кредиты. Через некоторое время стали приходить оповещения из банков о необходимости платежей по кредитам. После этого женщина поняла, что все это время общалась с мошенниками»,— рассказывают в пресс-службе ГУ МВД.