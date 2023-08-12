ОЭЗ «Пермь» сформировала управленческую команду

АО «Управляющая компания “ОЭЗ Пермь”», управляющее особой экономической зоной в Осенцах, на своем сайте раскрыло состав топ-менеджмента. Согласно информации на сайте, у генерального директора АО, депутата заксобрания края Ильи Шулькина два заместителя. Заместителем генерального директора по развитию стал Денис Болховских, прежде — гендиректор АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края». Заместителем по инфраструктуре является Денис Федоров, в прошлом — замначальника департамента социальной политики администрации Перми, также имеющий опыт работы в ООО «Новогор-Прикамье».

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Начальником отдела по работе с резидентами и взаимодействию с органами государственной власти ОЭЗ назначен бывший член совета директоров АО «Пермская пригородная компания» Андрей Постников. Начальником отдела проектирования и строительства стал Илья Демин, заведовавший производственной программой краевого фонда капремонта. Начальником юридического отдела стала Анастасия Козлова, пришедшая в госкомпанию из «ОДК-Пермские моторы».

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога. Первыми резидентами ОЭЗ станут «ОДК-Пермские моторы», компания «Форпласт», «Пермская судоверфь», «Осенцовский сталепрокатный завод» и компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп».