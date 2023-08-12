За убийство двух мужчин в Удмуртии будут судить троих несовершеннолетних

В столице Удмуртии троих несовершеннолетних будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью двум мужчинам, которые впоследствии скончались. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, обвиняемые — 15-летний и двое 17-летних жителей Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 20 апреля 2023 года обвиняемые, будучи пьяными, пришли к знакомому, который проживал на ул. Дзержинского вместе с бабушкой. В квартире находились знакомые бабушки — 41-летний и 42-летний мужчины. Подростки вступили с ними в конфликт, избили руками и ногами и нанесли побои предметами бытового назначения. Находившихся без сознания мужчин они отнесли во двор, где от полученных травм потерпевшие скончались.

В настоящий момент дело с обвинительным заключением направлено в суд.