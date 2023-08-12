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Суд закрыл дело бывшего замминистра сельского хозяйства Новосибирской области

Центральный райсуд Новосибирска прекратил уголовное дело бывшего первого замглавы регионального минсельхоза Светланы Невзоровой, которая обвинялась в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — четыре года заключения).

По данным источников, «Ъ-Сибирь», в судебном заседании защита заявила ходатайство о прекращении дела и назначении экс-чиновнице судебного штрафа — наказания, которое не влечет за собой даже наличие судимости (такой порядок предусмотрен только по преступлениям небольшой и средней тяжести). Это прошение поддержала прокуратура, а суд удовлетворил. В аккаунте судов Новосибирской области в соцсети «Вконтакте» указывается, что Светлане Невзоровй назначили штраф и дали два месяца на его уплату.

Уголовное дело в отношении Светланы Невзоровой следственные органы возбудили в апреле 2023 года. По предварительным данным, речь в нем идет о нарушениях при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области. Следствие оценило ущерб в размере свыше 200 тыс. руб. Пока шло расследование, Светлана Невзорова была уволена. По информации источников, бывшая чиновница признала вину, возместила ущерб.

Как писал «Ъ-Сибирь, летом 2020 года тот же суд закрыл уголовное дело бывшего гендиректора АО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяны Подчасовой, которая обвинялась в злоупотреблении полномочиями с причинением компании ущерба в размере 4,8 млн руб. По версии следствия, на деньги энергосбытовой организации госпожа Татьяна Подчасова в течение трех лет организовывала себе и топ-менеджерам загранпоездки, которые проходили по бумагам как обучающие семинары. Татьяна Подчасова признала вину, возместила ущерб и вместо судимости получила штраф 60 тыс. руб. с рассрочкой на четыре месяца.

Константин Воронов

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