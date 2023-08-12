В 14 регионах прогнозируются интенсивные дожди

Гидрометцентр прогнозирует сильные дожди в 14 российских регионах. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

В Омской, Томской, Новосибирских областях будет «совершенно некомфортная погода», сказал господин Вильфанд. При «интенсивных дождях» температура воздуха будет ниже нормы на 4–6°C — 14–20°C. Также сильный дождь будет в Приморском крае.

В выходные будут дожди в некоторых регионах юга России. В Краснодарском крае и Адыгее ливни будут сопровождаться грозой, градом и ветром до 25 м/с.

Сильные дожди также ожидаются в Тыве и в центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края.

Леонид Уварчев