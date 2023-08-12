Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 14 регионах прогнозируются интенсивные дожди

Гидрометцентр прогнозирует сильные дожди в 14 российских регионах. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

В Омской, Томской, Новосибирских областях будет «совершенно некомфортная погода», сказал господин Вильфанд. При «интенсивных дождях» температура воздуха будет ниже нормы на 4–6°C — 14–20°C. Также сильный дождь будет в Приморском крае.

В выходные будут дожди в некоторых регионах юга России. В Краснодарском крае и Адыгее ливни будут сопровождаться грозой, градом и ветром до 25 м/с.

Сильные дожди также ожидаются в Тыве и в центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...