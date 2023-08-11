Девять человек пострадали при автоаварии в Сочи

Автомобиль УАЗ с туристами, следовавший из Дагомыса в Солохаул (Сочи), попал в аварию, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По данным краевого минздрава, пострадали девять человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Пострадавшим оказана помощь, погибших нет.

На участке автодороги Дагомыс – Солохаул водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением на закругленном участке автодороги и совершил столкновение с подпорной стеной. ГИБДД ведет расследование по факту аварии, прокуратура начала проверку деятельности владельца внедорожника – организатора туристической поездки.

Анна Перова, Краснодар