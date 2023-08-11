Wildberries начал тестировать новый логотип

Компания Wildberries разработала несколько концепций нового логотипа. Одну из них маркетплейс с 11 августа начал тестировать на международной версии сайта и в нескольких пунктах выдачи в Москве и Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая (внизу) и старая версии логотипа Wildberries

Фото: WILDBERRIES Новая (внизу) и старая версии логотипа Wildberries

Фото: WILDBERRIES

«Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте»,— сообщили VC в компании. Сколько продлится тест, в маркетплейсе не уточнили.

В июле маркетплейс запустил бета-тестирование нового мобильного приложения для поставщиков с измененной версией своего логотипа. Тогда в Wildberries сообщили E-pepper.ru, что планов изменить таким же образом логотип для клиентского сайта и для официального приложения Wildberries нет.

Смену логотипа Wildberries анонсировал в конце 2022 года. Основатель компании Татьяна Бакальчук сообщила ТАСС, что есть идея сократить логотип до букв WB. В апреле она говорила, что компания уже рассматривает возможные концепции ребрендинга.

За свою историю Wildberries трижды менял логотип, напоминает Office Life. В августе маркетплейс сменил название на день во время «черной пятницы» — сайт стал называться «Ягодки».

Мария Федотова