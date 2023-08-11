YouTube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера за разжигание ненависти

Канал экс-разведчика США и инспектора ООН Скотта Риттера на видеохостинге YouTube заблокировали за нарушение правил сервиса — из-за высказываний, разжигающих ненависть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко / РИА Новости Фото: Андрей Бортко / РИА Новости

Зайти на канал господина Риттера невозможно, он не выдается при поисковом запросе на сервисе, убедился «Ъ».

Скотт Риттер в своем Twitter прокомментировал удаление канала. Господин Риттер пояснил, что канал удалили за разжигание ненависти. «Это целенаправленная попытка YouTube удалить/свести к минимуму мой голос, голоса моих гостей и людей, которые нашли время, чтобы задать важные вопросы о насущных проблемах дня»,— написал он.

Скотт Риттер — бывший американский военный, который принимал участие во вторжении в Ирак в 2000-х годах. В 2011 году его осудили по статье о педофилии, но он вышел досрочно через два с половиной года. В 2022 году поддержал ввод российских войск на Украину. Господин Риттер пишет колонки для RT, а также участвует в программах российского государственного ТВ.