«Виноваты, конечно же, американцы»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности нормализовать отношения с поляками. Ситуация на границе Белоруссии с Польшей и Литвой остается сложной. Варшава и Вильнюс обвиняют Минск в организации провокаций и перебрасывают в этот район дополнительные воинские подразделения. По словам белорусского лидера, напряженность нагнетают США и польские власти в преддверии парламентских выборов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что слова Лукашенко едва ли помогут разрядить обстановку на границе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая аэропорт «Минск», пообщался с трудовыми коллективами и сделал ряд весьма интересных заявлений. В частности, он достаточно неожиданно объявил о желании выстраивать хорошие отношения с Евросоюзом в целом и с Польшей в частности:

«Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы — соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Но у них 15 октября парламентские выборы, и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну».

Это выступление несколько отличается от того, что Александр Григорьевич говорил в июле: что он едва сдерживает группу «Вагнер», которая собирается идти в поход на Варшаву и Жешув. С тех пор события стали активно развиваться. Польша и Литва укрепляют границу с Белоруссией — интернет облетели красивые кадры перемещения натовской бронетехники в сопровождении крутых парней в камуфляже.

На полосе нейтральной тем временем вновь, как и два года назад, стали появляться группы мигрантов. Они так и норовят просочиться в ЕС. Польская сторона утверждает, что ведут они себя агрессивно — пытаются сломать забор, даже приходилось стрелять в воздух. А белорусские пограничники не только не препятствуют, но даже помогают. А может быть, это и вовсе переодетые вагнеровцы.

Многочисленные комментаторы в большинстве своем не считают, что все это перерастет в большую войну.

Однако, как говорится, всякое возможно. Особенно учитывая различные призывы, что звучат как из Белоруссии, так и из России, не церемониться — поступить с соседями по всей строгости. Фактор польских выборов также упоминается: да, действительно, все это на руку правящей партии, ибо ничто так не консолидирует общество вокруг действующих лидеров, как внешняя угроза.

Впрочем, возвращаемся к Лукашенко. По его словам, виноваты во всем, конечно же, американцы. Это они нагнетают обстановку, но поляки — люди неглупые, как-никак братья-славяне. Так что Минск открыт для диалога. А там, как говорится, воля ваша.

Что здесь можно сказать? Александр Григорьевич — политик опытный, наверное, хорошо понимает, чем может закончиться противостояние с НАТО. Поэтому «красные линии» лучше не переходить. Притом что все вышесказанное совершенно не означает желание покончить с кризисом.

Очень может быть, что речь идет о классической схеме: мы белые и пушистые, готовы дружить со всем миром, но они раздувают, а мы вынуждены защищаться, равно как и помогать несчастным мигрантам. Варшава тем временем обещает к осени разместить на границе части новой пехотной дивизии.

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