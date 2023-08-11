Обсерватория КубГУ опубликовала снимки «Луны-25» на отлетной траектории

Астрофизическая оптическая обсерватория КубГУ опубликовала снимок выхода станции «Луна-25» на отлетную траекторию. Об этом сообщает пресс-служба Кубанского государственного университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГУ Фото: пресс-служба КубГУ

На фотографии, выполненной с помощью 20-см телескопа, запечатлен разгонный блок и отделившийся аппарат.

«Станции предстоит собрать и проанализировать грунт, а также провести длительные исследования, включая изучение лунной экзосферы. Экспедиция продлится один год»,— говорится в сообщении.

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» была отправлена к южному полюсу Луны 11 августа с помощью ракеты «Союз-2.1б». Запуск аппарата положил начало новой лунной миссии. По данным Роскосмоса, станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат», после чего аппарат взяли на управление. Дата прибытия аппарата запланирована на 21 августа.

Анастасия Донскова

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