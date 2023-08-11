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«Коммерсантъ-Урал» продолжает прием заявок на премию «Коммерсантъ года — 2023»

В Свердловской области продолжается прием заявок на деловую премию «Коммерсантъ года — 2023», соорганизаторами которой являются издательский дом «Коммерсантъ-Урал» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан Центр "Мой Бизнес"). Премию поддерживает правительство Свердловской области.

Премия «Коммерсантъ года» проходит в третий раз. В прошлом году заявки на участие подали более 500 организаций, из них было отобрано более 150 участников. Победители были определены в восьми номинациях.

«Выявление и популяризация успешных примеров становления и развития бизнеса в текущих реалиях — один из важных элементов системы поддержки. Во-первых, это возможность поощрить начинающих и действующих предпринимателей, а также топ-менеджеров, показавших отличные результаты управления бизнесом. Во-вторых, продемонстрировать позитивный опыт широкой аудитории. И, в-третьих, такие конкурсы обладают мотивирующим действием, подстегивают к новым достижениям как победителей, так и конкурентную среду»,— отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Победители «Коммерсантъ года — 2022» отмечают, что участие в премии положительно отразилось на их бизнесе. По словам владельца магазина автозапчастей для иномарок Юрия Климова (победитель номинации «Торговля, ритейл»), «Коммерсантъ года» воодушевил его для дальнейшей деятельности: «С прошлой премии у меня была цель работать и остаться на плаву в нынешней непростой ситуации. Это удалось реализовать. Поэтому рассматриваю возможность участвовать в премии и в этом году. А другим участникам советую стремиться к лучшему и тоже подавать документы на участие».

Прошлогодний победитель в номинации «Непищевая промышленность» директор производительной компании «ЭлитТент» Сергей Пятыгин также сообщил о положительном влиянии премии на бизнес. «Во-первых, когда мы выиграли, это принесло вдохновение сотрудникам, понимание, что все работают на результат. Это зарядило команду. А, во-вторых, увеличило внимание к нам и положительно сказалось на имидже компании»,— пояснил он. По словам Сергея Пятыгина, с прошлого года компания продолжает расти и ожидает двукратный прирост показателей по итогу 2023 года. Однако участвовать в премии «ЭлитТент» пока не планирует. «Мы уже выиграли, нужно дать дорогу молодым. Я за то, чтобы новые лица появлялись и побеждали. Экономика развивается за счет этого, когда ребята достигают каких-то успехов, имеют мотивацию развиваться дальше. Поэтому участники премии в этом году должны не бояться действовать, пробовать и рисковать»,— добавил Сергей Пятыгин.

Напомним, к участию допускаются организации, зарегистрированные на территории Свердловской области и продемонстрировавшие положительную динамику выручки по итогам 2022 года. Подать документы можно на официальном сайте коммерсантъгода.рф с 1 августа до 30 сентября, участие является бесплатным, проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Помимо традиционных номинаций — «Пищевое производство и сельское хозяйство», «Обрабатывающее производство», «Строительство и проектирование», «Торговля», «Услуги», «Креативные индустрии и IT» — собираются заявки в двух новых номинациях: «Мой бизнес. Стартап года» (учреждена для субъектов МСП, зарегистрированных после 1 января 2022 года) и «Внутренний туризм» (в связи с активным развитием сектора в последние годы).

Определять победителей будет оргкомитет по объективным критериям. Торжественная церемония награждения состоится 26 октября. Лауреаты получат изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом MOISEIKIN, а также призы от Бизнес-школы ЦБО, которая предоставит сертификаты на свои образовательные программы.

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