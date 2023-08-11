В суд поступило дело экс-главы двух районов Петербурга Ивана Громова

В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступили материалы уголовного дела в отношении экс-главы Петроградского и Калининского районов города Ивана Громова и его брата Павла Громова. Им вменяют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель комитета по информатизации и связи Петербурга Иван Громов. Архив "Ъ-СПб".

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Экс-председатель комитета по информатизации и связи Петербурга Иван Громов. Архив "Ъ-СПб".

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации объединенной пресс-службы городских судов, всего по уголовному делу проходит тринадцать человек. Однако в заключении находятся только двое братьев. В СИЗО их отправили еще в 2021 году.

Следствие утверждает, что подозреваемые похитили из городского бюджета почти 245 млн рублей в период, когда Иван Громов руководил комитетом Смольного по информатизации и связи — с 2012 по 2016 годы. На данный момент правоохранительные органы обнаружили 17 криминальных эпизодов его преступной деятельности. На имущество чиновника, включая недвижимость, автомобили и вертолет, наложен арест.

Что касается брата бывшего главы двух районов, то ранее в обосновании ходатайства о помещении его под арест было указано, что средняя зарплата обвиняемого с 2013 года не превышает 40 тыс. руб. в месяц, а его супруга нигде не работает. В то же время, отметил следователь, семейная пара проживала в элитных жилых комплексах, пользовалась премиальными автомобилями и путешествовала по дорогостоящим курортам.

Дело на момент публикации еще не приняли к производству. В нем насчитывается 163 тома. Сумма заявленных исковых требований от комитета — 215 939 256.16 рублей. Общая сумма хищения — 244 920 251 рубль.

Отметим, что до того, как Иван Громов перешел на работу в Смольный, он служил в ГУВД Москвы, управлении Федеральной налоговой службы по Москве, а также возглавлял оперативно-розыскное бюро №6 Департамента экономической безопасности МВД РФ. Во время пребывания в должности главы Петроградского района Иван Громов получил благодарственное письмо от имени президента РФ за «трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность».

Андрей Кучеров

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