«Здесь читали стихи, обсуждали спектакли и даже писали картины»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем помимо вкусной еды заведение привлекало гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

И вновь Санкт-Петербург сегодня — Гороховая, 8. В начале прошлого века здесь находился ресторан «Вена», один из самых интересных в Северной столице. Многие считали его лучшим. Принадлежал он двум бывшим официантам — Соколову и Уткину, эти ребята знали толк в своем деле. На завтрак помимо плотной и вкусной еды полагался графинчик водки и две кружки пива. Стоила такая трапеза 1,7 руб. При этом в счет уже были включены чаевые и официанту, и швейцару.

А по поводу водки на завтрак — дескать, не рано ли? Открывался ресторан только в полдень, и завтракали здесь до трех. Дальше начиналось волшебное время обеда. За день в «Вене» обслуживали до 500 завтракающих и 600 обедающих, не считая сотен посетителей, которые ограничивались буфетом.

Заведение имело идеальное расположение. Вокруг него находилось множество банков, правлений, магазинов. Неподалеку, на Стрелке Васильевского острова размещалась биржа, рядом — Адмиралтейство, Генеральный штаб, министерства. Чиновники обожали позавтракать или отобедать в ресторане, где готовили потрясающе вкусно. Говорили, что франкфуртские сосиски здесь лучше, чем в самом Франкфурте.

Основную же славу принесли заведению ужины, на которые стали собираться самые известные писатели, художники и артисты. На некоторые вечера специально приезжали гости из Москвы. Здесь постоянно бывали Шаляпин, Куприн, Собинов, Блок, Андреев, Белый, Толстой, часто собирались художники из круга Куинджи.

Про Куприна даже сочинили: «Ах, в "Вене" множество закусок и вина, вторая родина она для Куприна» Здесь читали стихи, обсуждали спектакли, пьесы и даже писали картины. И, конечно, известные личности привлекали сюда еще больше посетителей. В общем, это был целый литературно-артистический клуб.

Народ не расходился до утра. По воспоминаниям современников, люди покидали насиженные места неохотно. Все медлили. Только настоятельные просьбы самого владельца Ивана Сергеевича Соколова, а также напоминания о том, что официанты устали, а барышни за буфетом валятся с ног, заставляли публику лениво собираться по домам.