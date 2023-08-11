Власти Татарстана ужесточили правила выгула собак

В Татарстане власти приняли новые правила выгула и содержания домашних животных. Постановление за подписью премьер-министра региона Алексея Песошина опубликовано на портале Кабмина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В частности, с марта следующего года владельцы собак обязаны не допускать, чтобы животные загрязняли лифты, дворы, спортплощадки, детские площадки, тротуары, а также они должны убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев, обеспечивать их уход, учитывая их естественные потребности.

Кроме того, у собак должно быть «безразличное, спокойное или умеренно заинтересованное (не трусливое, не агрессивное) отношение к разнообразным внешним раздражителям» (природные явления, окружение и «иные жизненные события»). А хозяева животных должны дрессировать их, обеспечивать их гигиену и пресекать нежелательное поведения.

Также собаки должны быть обеспечены регулярным кормлением и запасом свежей воды. Их владельцам необходимо соблюдать режим тишины с 22:00 до 6:00 по будням и с 22:00 до 9:00 по выходным.

"Ъ-Казань"