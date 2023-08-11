В Нижнем Новгороде открылась первая ВМХ-трасса

Первая ВМХ-трасса для экстремальных гонок и трюков на велосипедах открылась в Нижнем Новгороде на территории спортивной школы «Чайка» в Автозаводском районе. По данным городского департамента физкультуры и спорта, длина трассы составляет 360 метров, что соответствует современным требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На трассе три асфальтированных виража и 36 холмов. Здесь одновременно могут соревноваться шесть спортсменов, а в тренировочном режиме заниматься до 20 велосипедистов.

Первые соревнования на новой трассе состоялись в рамках празднования Дня физкультурника.

Андрей Репин