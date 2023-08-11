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Грузооборот Азово-Черноморского бассейна увеличился на 18,4% за семь месяцев

С января по август 2023 года объем перевалки грузов в портах Азово-Черноморского бассейна составил 174,9 млн т, что на 18,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

По данным ведомства перевалка сухих грузов увеличилась на 29,5% — до 83,4 млн т. Также вырос объем наливных грузов на 9,9% — до 91,5 млн т.

Общий грузооборот морских гаваней в России за семь месяцев увеличился на 9,3% — до 526,8 млн т. Порты Азово-Черноморского бассейна по-прежнему остается лидером по объему перевалки грузов среди всех российских морских бассейнов.

Анастасия Назарова

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