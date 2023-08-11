Юбилей Горшка, «Амели» и много фестивалей

На концертных площадках Екатеринбурга можно отметить 50-летие основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенева (Горшка). В музеях — увидеть произведения Эль Греко, Ренуара и других европейских художников XVI-XX веков. В театрах — посетить квартирник о любви, а в кино — увидеть «Амели» на французском. В преддверии 300-летия уральской столицы пройдут фестивали «Боже, храни королев», «Лица улиц», «КиноТеатрум». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев на церемонии вручения премии "Чартова Дюжина-2013"

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ Солист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев на церемонии вручения премии "Чартова Дюжина-2013"

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Концерты

В концерт-холле «Свобода» 13 августа состоится концерт «День рождения Горшка», посвященный 50-летию основателя панк-рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Кавер-группа «Тайна театра», существующая с 2020 года в память о знаменитом музыканте, исполнит полюбившиеся песни «Короля и Шута». Их выступление будет сопровождаться элементами театрализованного представления. Стоимость билета на концерт — 900 руб.

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 13 августа Свердловская государственная академическая филармония представит концерт «Песни на все голоса», на котором прозвучат русские народные песни, романсы, музыка зарубежных и русских композиторов. В программе: «Венецианская ночь» Михаила Глинки, «Веселый пир» Александра Новикова, русская народная песня «Вечерний звон», романс «Белеет парус одинокий» Александра Варламова, «Долури» Алексея Мачавариани и другие композиции. Концерт пройдет в рамках «Воздушного сезона с филармонией». Стоимость билета — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джазовом клубе EverJazz 16 августа состоится концерт в исполнении участника юбилейного сезона проекта «Голос-10» Макса Юдина и музыканта Вячеслава Жижилева (фортепиано). В новой джаз-поп программе прозвучат песни в авторских аранжировках разных жанров и направлений: от Фрэнка Синатры до Бритни Спирс. Стоимость билета на концерт — 600 руб.

В джаз-клубе EverJazz 17 августа состоится концерт-посвящение саксофонисту, композитору Бобу Рейнольдсу в исполнении квинтета Андрея Исакова. Американский тенор-саксофонист получил известность, выступая с гитаристом Джоном Мейером и как участник группы Snarky Puppy. Исполнение Боба Рейнольдса отличается тем, что он заимствует «фишки» ударных инструментов, что делает его музыку похожей на грув. При этом в ней присутствуют романтичные нотки. Стоимость билета на концерт — от 400 руб.

Выставки

В Ельцин-центре работает выставка екатеринбургских стрит-фотографов Евгения Комолова и Дмитрия Федорова «Плотность города», на которой представлено два противоположных видения города и подхода к мастерству уличной фотографии. Евгения Комолова увлекают тихие дворы Уралмаша, а Дмитрия Федорова — динамика и энергетика центра Екатеринбурга 2000-2010-х годов. Выставка продолжит работу до 8 октября, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка архитектурных фотографий Николая Боченина в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка архитектурных фотографий Николая Боченина в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 9 августа открылась фотовыставка «Екатеринбург в объективе Николая Боченина». На ней представлены серии фотографий, созданных, в том числе, в рамках проекта «По Екатеринбургу с моноклем». В живописной фотографии художник старается передать эмоции, впечатления, состояние героев и города. Фотографии сделаны в период с 1978 года по настоящее время. Выставка продолжит работу до 1 октября. Ее посещение доступно по входному билету в музей, его полная стоимость — 300 руб.

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 11 августа открылась выставка «Идеальный город-завод Екатеринбург. Вектор индустриального развития». Четыре ее раздела представляют историю строительства города-завода Екатеринбурга. Посетители смогут увидеть 3D-реконструкцию завода-крепости, макеты станков и оборудования, работавших на энергии водяного колеса, образцы медной посуды из коллекции Момартфонда, первые медные деньги — платы и монеты XVIII–XIX веков, а также графику первых паровых машин и другие экспонаты. Выставка продолжит работу до 10 декабря. Стоимость билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрмитаж-Урал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эрмитаж-Урал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 12 августа откроется выставка «От Эль Греко до Ренуара. Избранные произведения из коллекции западноевропейского искусства Нижегородского государственного художественного музея». На ней будет представлено 66 произведений художников XVI — начала XX веков восьми европейских школ. Посетители выставки увидят работы таких авторов, как Якопо Тинторетто, Элизабетты Сирани, Джузеппе Мария Креспи, Бернардо Беллотто, Эль Греко, Давида Тенирса, Адриана ван де Венне, Отто ван Схрика, Жана Антуана Гудона. Особое место на выставке займут полотно «Женщина, смотрящая на птичку. Лиз» Пьера Огюста Ренуара и ночной пейзаж Фрица Овербека. Выставка будет работать до 5 ноября. Стоимость полного билета — 300 руб.

В Ельцин-центре 18 августа откроется выставка «Сечение» — вторая часть межрегионального проекта «По обе стороны Уральских гор», на которой представлено творчество пермских художников. Первая часть проекта — работы екатеринбургских художников — выставлена в пермском Музее современного искусства PERMM. Обменный проект приурочен к 300-летию Екатеринбурга и Перми и призван показать современную художественную сцену Урала. Выставка «Сечение» будет работать до 29 октября, посещение доступно по билету в галерею, его стоимость — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестивали

На площади 1905 года с 11 по 20 августа в рамках Фестивальной недели дня города пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург 300». На интерактивных площадках гости фестиваля увидят историю Екатеринбурга и город будущего, представленный глазами искусственного интеллекта. Также в программе — фестиваль авторской песни «Август» и выступление квартета Игоря Бутмана. Кроме того, гостей фестиваля ждут лекции, экскурсии и традиционная уральская кухня. Посещение фестиваля бесплатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пространство "Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пространство "Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках всероссийского фестиваля «Ночь заводов» в пространстве «Заря» 12 августа будет работать выставка «На своем месте», которая покажет Эльмаш как соцгород, расскажет о том, как строился район, как здесь работали и отдыхали люди. Кроме того, гости фестиваля увидят хроникальные фильмы, рассказывающие об Уральском турбинном заводе и Уральском дизель-моторном заводе и о жизни заводчан, а также пройдет мастер-класс по изготовлению коллажного журнала. Посещение фестиваля бесплатно, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль уличных театров «Лица улиц»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лица улиц» Фестиваль уличных театров «Лица улиц»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лица улиц»

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского 12 августа пройдет Международный фестиваль уличных театров «Лица улиц». Будут работать несколько сценических площадок, гости увидят представления арт-групп, а также смогут сами поучаствовать в создании театральных постановок. Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2013 года, вход на него свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 12 и 13 августа пройдет мультиформатный женский фестиваль «Боже, храни королев», хэдлайнером которого выступит московская инди-группа «Комсомольск». Гости фестиваля услышат современную поэзию уральских поэтесс, драматические произведения, инди-музыку и примут участие в открытых беседах о женщинах в искусстве. Оба дня фестиваля будут проводиться экскурсии по постоянной экспозиции «Женщины в андеграунде» и будет работать выставка-продажа современного искусства уральских художниц. Стоимость абонемента на оба дня фестиваля — 1,5 тыс. руб.

На площадке возле киноконцертного театра «Космос» с 12 по 19 августа пройдет фестиваль «КиноТеатрум», девиз которого «Музыка, кино и театр каждый день». В программе фестиваля — театральные постановки, живая музыка, классические музыкальные фильмы. В частности, пройдут спектакль-концерт «Свердловский рок», концерт в исполнении Дениса Мажукова и показ фильма «Венгерская рапсодия: концерт группы Queen в Будапеште». Посещение фестиваля бесплатно.

В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду 13 августа пройдет фестиваль Vizsupfest, который представляет собой соревнования в нескольких дисциплинах: длинная дистанция от 2,5 до 5 км по Верх-Исетскому пруду, гонка на 200 м и командная гонка. Финалом станет костюмированный sup-карнавал на воде. Кроме того, гости фестиваля примут участие в мастер-классах по йоге, баланс-бордам, стретчингу и функциональному тренингу. Вход на фестиваль свободный.

В Екатеринбурге 13 августа пройдет традиционный фестиваль Водонапорной башни, в рамках которого пройдут экскурсии, лекции, будет звучать электронная музыка. В частности, запланированы экскурсии «Колыбель города. Прогулка по Историческому скверу» (стоимость — 400 руб.), «Исеть, заводы, пароходы» (стоимость — 1,2 тыс. руб.), «Течет Исеть по городу» (стоимость — 400 руб.), а вечером диджей-сет от Василия Скородинского (группа «Курара»). Вход на фестиваль свободный.

Спектакли

В Центре современной драматургии 12 августа состоится премьера спектакля «Что мне дала вода» режиссера Арины Орловой. По сюжету ноги героини погружены в воду, и вокруг них разворачивается вся жизнь художницы Фриды Кало. Перед зрителями возникают сцены детства, красоты, насилия, любви, которые таинственным образом вплетаются в повседневность героини. Стоимость билета на премьеру — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Синара Центре» 16 августа состоится «Театральный квартирник на крыше», на котором выступят артисты модного театра Turdus. Тема вечера — любовь. Артисты поделятся личными историями и расскажут о романтичных местах Екатеринбурга. Их выступления пройдут в сопровождении вокала и «Золотой коллекции» песен в исполнении артистов театра. Стоимость билета на концерт — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 12 по 13 августа покажут документальный фильм Азифа Кападиа «Эми» на английском языке с русскими субтитрами. Кинокартина посвящена жизни и карьере неординарной певицы Эми Уайнхаус. В фильме представлены видео из личных архивов семьи и друзей, интервью близких людей и коллег исполнительницы и неизвестные ранее треки. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

В Ельцин-центре с 12 по 16 августа проходит кинопоказ фильма французского режиссера Жан-Пьера Жене «Амели». Сюжет напоминает знаменитый «эффект бабочки»: поступки тихой и одинокой девушки Амели Пулен, живущей в мире собственных фантазий, могут в корне изменить жизнь абсолютно разных людей и подарить им счастье. Показ фильма проходит на французском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета — 320 руб.

В джаз-клубе EverJazz 15 августа состоится кинопоказ немого фильма Петра Чардынина «Молчи, грусть, молчи», посвященный 130-летию «королевы экрана» советского кинематографа Вере Холодной. Ее героиня, бросив работу в цирке из-за травмы мужа-акробата, уходит из семьи к обеспеченному человеку, который готов ради нее на многое. Показ фильма будет сопровождаться живой музыкой в исполнении аккордеониста Евгения Гуренко. Стоимость билета на кинопоказ — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева