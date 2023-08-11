Ранивших полицейского наркосбытчиков осудили в Нижнем Новгороде

Нижегородский областной суд назначил 23 и 18 лет колонии строгого режима двоим обвиняемым в покушении на полицейского, незаконный сбыт наркотиков и хищение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

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По фабуле дела в декабре 2022 года оперативник полицейского отряда спецназначения «Гром» задерживал предполагаемых наркосбытчиков и сделал два предупредительных выстрела. Однако мужчины набросились на оперативника, повалили его на землю и вывернули ему руку так, что дуло пистолета оказалось направленным ему в живот. Одновременно они пытались нажать на курок, отметили в ведомстве.

В последний момент полицейскому удалось вывернуться, но в потасовке он получил огнестрельное ранение в ногу. Один из нападавших выхватил у оперативника пистолет, мужчины попытались скрыться на автомобиле, но в итоге были задержаны.

Первые два с половиной года назначенного срока осужденные проведут в тюрьме, затем их переведут в колонию строгого режима.

Владимир Зубарев