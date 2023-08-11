В Татарстане для завершения строительства дорог учредили АО «ТатДорТрансИнвест»

Власти Татарстана учредили АО «ТатДорТрансИнвест» для завершения строительства автодорог. Постановление за подписью главы регионального правительства Алексея Песошина опубликовано на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

100-процентным владельцем нового АО выступает сама республика. С предложением о создании нового предприятия выступили Миндортранс и Минземимущество Татарстана.

Новое АО займется завершением реконструкции Горьковского шоссе и строительством автотрассы от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 до границы Казани в Зеленодольском районе.

Главным распорядителем денег бюджета Татарстана выступает Минземимущество Татарстана.

"Ъ-Казань"