В Ростовской области 12 августа объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

На территории Ростовской области 12 августа объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, сильным ветром и градом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

В администрации областной столицы жителям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при выходе на улицу в плохую погоду. Ростовчанам рекомендуется держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев. Если ливень застал на улице — не спускаться в подземные переходы. Избегать оборванных проводов.

Анастасия Назарова