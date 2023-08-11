Бывшая и.о. гендиректора ГУП РО «УРСВ» оправдана по делу о сокрытии средств

Первомайский районный суд вынес оправдательный приговор бывшей исполняющей обязанности генерального директора ГУА РО «Управление распределения систем водоснабжения» Наталье Ефимченко по делу о сокрытии средств организации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Согласно информации суда, госпожу Ефимченко обвиняли в том, что зная о наличии у предприятия недоимок по налогам, сборам и страховым взносам в размере 9 млн руб., она сокрыла денежные средства, из которых планировалось взыскать по недоимкам. Обвинение квалифицировало данное деяние как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов).

В ходе судебного разбирательства не было представлено убедительных доказательств противоправной деятельности Наталья Ефимченко.

«В результате действий Натальи Ефимченко по распоряжению дебиторской задолженностью предприятия в инкриминируемый период, предотвращен более существенный вред охраняемым уголовным законом интересам общества и государства, поскольку данные действия выполнялись ей с целью беспрерывной работы предприятия»,— сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что с госпожи Ефимченко сняты все обвинения, а также снят арест на ее имущество. Бывший заместитель генерального директора также имеет право на реабилитацию.

Анастасия Назарова