Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшая и.о. гендиректора ГУП РО «УРСВ» оправдана по делу о сокрытии средств

Первомайский районный суд вынес оправдательный приговор бывшей исполняющей обязанности генерального директора ГУА РО «Управление распределения систем водоснабжения» Наталье Ефимченко по делу о сокрытии средств организации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Согласно информации суда, госпожу Ефимченко обвиняли в том, что зная о наличии у предприятия недоимок по налогам, сборам и страховым взносам в размере 9 млн руб., она сокрыла денежные средства, из которых планировалось взыскать по недоимкам. Обвинение квалифицировало данное деяние как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов).

В ходе судебного разбирательства не было представлено убедительных доказательств противоправной деятельности Наталья Ефимченко.

«В результате действий Натальи Ефимченко по распоряжению дебиторской задолженностью предприятия в инкриминируемый период, предотвращен более существенный вред охраняемым уголовным законом интересам общества и государства, поскольку данные действия выполнялись ей с целью беспрерывной работы предприятия»,— сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что с госпожи Ефимченко сняты все обвинения, а также снят арест на ее имущество. Бывший заместитель генерального директора также имеет право на реабилитацию.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...