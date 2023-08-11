В Оренбуржье участники ОПГ осуждены за незаконный сбыт немаркированного алкоголя

В Орске Оренбургской области трое местных жителей приобрели контрафактную алкогольную продукцию из Республики Казахстан для перепродажи, сообщает региональное УФСБ.

«Спиртосодержащая жидкость не имела обязательной маркировки акцизными либо федеральными специальными марками Российской Федерации. Преступники незаконно использовали чужие товарные знаки»,— говорится в сообщении.

Сотрудниками правоохранительных органов изъято 4029 стеклянных бутылок с поддельными этикетками известных российских водочных марок и 193 стеклянных бутылок с этикетками коньяка. В жидкости изъятых бутылок содержался этиловый спирт от 34 до 39 %, предназначенный для наружного применения. Общая стоимость продукции составила более 350 тыс. руб.

Полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное организованной группой в крупном размере). Дополнительно в отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, совершенное организованной группой).

В июне Ленинский районный суд Орска признал подсудимых виновными и приговорил к наказанию в виде лишения свободы условно на 2 года одному подсудимому и на 1 год 10 месяцев двум подсудимым, с испытательными сроками и штрафами в размере 400 тыс. руб., 300 тыс. руб. и 250 тыс. руб. соответственно.

Сабрина Самедова