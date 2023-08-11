Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Королевство кривых зеркал», уроки вальса и внеземные страшилки

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 12 по 18 августа

На следующей неделе в городе пройдут музыкальные вечера, поэтические спектакли, научные лекции о космосе, фестивали и кинопоказы. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Кинотеатр под открытым небом на Нижегородской ярмарке

Кинотеатр под открытым небом на Нижегородской ярмарке

Фото: vk.com/nn_yarmarka

Кинотеатр под открытым небом на Нижегородской ярмарке

Фото: vk.com/nn_yarmarka

Продолжается фестиваль «Ярмарка в городе». 12 августа на Стрелке под открытым небом организаторы покажут советский фильм «Королевство кривых зеркал». В выходные на Ярмарке пройдут уроки вальса, мастер-классы по плетению кос и браслетов, изготовлению кукол, валянию из шерсти, акварельным этюдам. Запланированы шоу исторической реконструкции, литературный квест «Шерлок Холмс на Ярмарке», концерт струнного ансамбля и романсы Серебряного века. Вход свободный, некоторые мастер-классы платные.

12 августа в Саду кино на улице Новой — показ документального фильма о водной стихии «Акварель». Режиссер Виктор Косаковский снял его в формате 96 кадров в секунду вместо стандартных 24-х, чтобы зритель мог лучше увидеть каждую каплю. Для посещения нужно зарегистрироваться.

12 и 13 августа Центр театрального мастерства (ЦТМ) покажет поэтический спектакль «Лианозово» по творчеству участника Лианозовской группы поэтов и художников-поставангардистов Игоря Холина. «Барачная поэзия» прозвучит в саду на улице Новой, 22. Билет стоит 800 руб.

Сад кино на улице Новой

Сад кино на улице Новой

Фото: «Заповедные кварталы»

Сад кино на улице Новой

Фото: «Заповедные кварталы»

15 августа в Русском музее фотографии откроется выставка «Неурожайный 1891-1892 год в Нижегородской губернии». Будут выставлены снимки, сделанные в годы малоснежной зимы, засухи, эпидемии тифа и холеры. Альбом предоставлен Государственным музеем Толстого. Стоимость билета от 150 руб.

С 16 по 21 августа в Нижнем Новгороде и области пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». В программе — полеты 17 воздушных шаров ранним утром и перед закатом. 20 августа у стадиона «Нижний Новгород» состоится вечернее свечение аэростатов. Вход свободный.

17 августа в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б пройдет научно-популярное ток-шоу «Внеземные научные страшилки». Мероприятие начнется с космического квеста и наблюдения за Солнцем в телескоп. Затем спикеры расскажут, спасет ли каска от метеоритного дождя, возможна ли кремниевая жизнь и какие экзотические катастрофы происходили во Вселенной. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Посетители на выставке гравюр Уильяма Хогарта

Посетители на выставке гравюр Уильяма Хогарта

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Посетители на выставке гравюр Уильяма Хогарта

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

17 августа в Нижегородском художественном музее откроется выставка «Черное зеркало Уильяма Хогарта». В корпусе «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 представят 50 гравюр основателя английской школы живописи из собрания Самарского художественного музея. Билеты от 150 руб.

С 17 по 19 августа в «Заповедных кварталах» пройдет музыкальный фестиваль «Шаляпин. Перезагрузка» в честь 150-летия оперного певца. В программе — иммерсивный променад, чаепитие, музыкальный вечер в саду, дневная программа для детей «Шаляй-валяй: играем в оперу» с мастер-классами. Билеты от 1,5 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...