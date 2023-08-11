«Королевство кривых зеркал», уроки вальса и внеземные страшилки

На следующей неделе в городе пройдут музыкальные вечера, поэтические спектакли, научные лекции о космосе, фестивали и кинопоказы. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр под открытым небом на Нижегородской ярмарке

Фото: vk.com/nn_yarmarka Кинотеатр под открытым небом на Нижегородской ярмарке

Фото: vk.com/nn_yarmarka

Продолжается фестиваль «Ярмарка в городе». 12 августа на Стрелке под открытым небом организаторы покажут советский фильм «Королевство кривых зеркал». В выходные на Ярмарке пройдут уроки вальса, мастер-классы по плетению кос и браслетов, изготовлению кукол, валянию из шерсти, акварельным этюдам. Запланированы шоу исторической реконструкции, литературный квест «Шерлок Холмс на Ярмарке», концерт струнного ансамбля и романсы Серебряного века. Вход свободный, некоторые мастер-классы платные.

12 августа в Саду кино на улице Новой — показ документального фильма о водной стихии «Акварель». Режиссер Виктор Косаковский снял его в формате 96 кадров в секунду вместо стандартных 24-х, чтобы зритель мог лучше увидеть каждую каплю. Для посещения нужно зарегистрироваться.

12 и 13 августа Центр театрального мастерства (ЦТМ) покажет поэтический спектакль «Лианозово» по творчеству участника Лианозовской группы поэтов и художников-поставангардистов Игоря Холина. «Барачная поэзия» прозвучит в саду на улице Новой, 22. Билет стоит 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сад кино на улице Новой

Фото: «Заповедные кварталы» Сад кино на улице Новой

Фото: «Заповедные кварталы»

15 августа в Русском музее фотографии откроется выставка «Неурожайный 1891-1892 год в Нижегородской губернии». Будут выставлены снимки, сделанные в годы малоснежной зимы, засухи, эпидемии тифа и холеры. Альбом предоставлен Государственным музеем Толстого. Стоимость билета от 150 руб.

С 16 по 21 августа в Нижнем Новгороде и области пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». В программе — полеты 17 воздушных шаров ранним утром и перед закатом. 20 августа у стадиона «Нижний Новгород» состоится вечернее свечение аэростатов. Вход свободный.

17 августа в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б пройдет научно-популярное ток-шоу «Внеземные научные страшилки». Мероприятие начнется с космического квеста и наблюдения за Солнцем в телескоп. Затем спикеры расскажут, спасет ли каска от метеоритного дождя, возможна ли кремниевая жизнь и какие экзотические катастрофы происходили во Вселенной. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на выставке гравюр Уильяма Хогарта

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Посетители на выставке гравюр Уильяма Хогарта

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

17 августа в Нижегородском художественном музее откроется выставка «Черное зеркало Уильяма Хогарта». В корпусе «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 представят 50 гравюр основателя английской школы живописи из собрания Самарского художественного музея. Билеты от 150 руб.

С 17 по 19 августа в «Заповедных кварталах» пройдет музыкальный фестиваль «Шаляпин. Перезагрузка» в честь 150-летия оперного певца. В программе — иммерсивный променад, чаепитие, музыкальный вечер в саду, дневная программа для детей «Шаляй-валяй: играем в оперу» с мастер-классами. Билеты от 1,5 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева