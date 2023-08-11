ОАК создаст предприятие по производству БПЛА совместно с Glory Air

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила, что вскоре создаст предприятие совместно с компанией Glory Air по производству беспилотников.

«Партнеры планируют организовать производство линейки беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки. Идет оценка потенциала ряда решений в диапазоне массы полезной нагрузки от 20 до 200 кг»,— отмечают в пресс-службе ОАК.

Гендиректор корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что ОАК «последовательно развивает свои компетенции в области беспилотных авиационных систем» и собирается занять ведущие позиции в этой сфере на российском рынке.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что в следующем году в России планируется произвести около 18 тыс. беспилотников. По его словам, в числе направлений реализации нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем он также назвал создание спроса на российские беспилотники, подготовку кадров, создание «перспективных заделов». Также до конца года будет создана программа по легализации применения беспилотников. Минпромторг, Минтранс и Росавиация готовятся к тому, чтобы вывести дроны из серой зоны.

Александр Кислов