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обновлено 17:06

Движение по перекрестку Кирова и Удмуртской в Ижевске закрывается вечером 11 августа

В столице Удмуртии водители автомобилей с 22:00 11 августа до 4:30 16 августа не смогут проехать через перекресток улиц Кирова и Удмуртская, поскольку здесь проходит масштабный ремонт трамвайных рельсов. Как сообщает пресс-служба администрации города, общественному транспорту также подобрали пути объезда.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В частности, на время проведения работ до 5:30 14 августа не будет курсировать трамвай №7 и №2. Трамвай №9 в это время будет следовать с улицы Московской на Буммаш через Центр, ул. Ленина и ул. Халтурина. Трамвай №4 с 20:00 11 августа будет ходить от улицы Промышленная через Ленина до Центра.

Вместе с тем до 4:30 16 августа не будет ходить троллейбус №14. Маршрут троллейбуса №2 пройдет через улицы Молодежная, Воровского, Советская, Пушкинская и администрацию Индустриального района.

Автобусы маршрута №22 будут курировать по улицам Удмуртская, Майская, Пушкинская, Советская и Удмуртская, автобусы №12 и №27 — через Удмуртскую, Майскую, Пушкинскую и Советскую. Маршрут автобуса №79 будет пролегать по улицам Холмогорова, Пушкинская и Советская, а на автобусе №308 жители смогут доехать до Пушкинской, Майской и Удмуртской.

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