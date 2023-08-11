Власти Кубани внесли дельту реки Кубань в перечень особо охраняемых территорий

Дельту реки Кубань признали особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Соответствующее постановление губернатора Вениамина Кондратьева опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Статус ООПТ получил лиманно-плавневый комплекс общей площадью 52,9 тыс. га в Темрюкском и Славянском районе.

«Целью создания лиманно-плавневого комплекса является сохранение лиманно-плавневых комплексов Куликовско-Курчанской и Жестерской системы лиманов, поддерживающих биологическое разнообразие значимых для воспроизводства редких и хозяйственно ценных объектов животного и растительного мира, характерных для данных природных комплексов»,— указано в приложении к документу.

На территории ООПТ запрещены сброс сточных вод, рытье каналов, размещение кладбищ, могильников, проведение всех видов рубок, кроме санитарных, и другие мероприятия.

Анастасия Донскова

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