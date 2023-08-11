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Коммерсантъ FM
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Выручка Huawei выросла в первом полугодии на 3,1%

Сегодня, 11 августа, китайская технологическая корпорация Huawei Technologies представила отчетность за первое полугодие. Ее выручка за этот период выросла на 3,1%, до 310,9 млрд юаней ($43 млрд). В отчете нет данных по прибыли — их Huawei публикует только в годовой отчетности. При этом компания сообщила, что маржа прибыли в первом полугодии составила 15% — против 5% за тот же период 2022 года.

Кроме того, Huawei сообщила, что выручка подразделения, специализирующегося на потребительской технике, выросла на 2,2%, составив 103,5 млрд юаней ($14,3 млрд). Этот показатель особенно интересен, так как именно по данному подразделению особенно сильно ударили действующие с 2019 года американские санкции. В числе прочего санкции запрещают американским и зарубежным компаниям поставлять Huawei американские технологии. В то же время выручка подразделения все еще составляет менее половины от выручки за те же периоды 2019 и 2020 годов. В компании заявили, что ожидают сохранения неопределенности на глобальном рынке в этой сфере в течение оставшихся месяцев 2023 года.

Яна Рождественская

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