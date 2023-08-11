Смольный выплатит еще по 500 тыс. рублей участникам военной операции

Власти Санкт-Петербурга планируют выплатить участникам специальной военной операции на территории Украины по 500 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте петербургского правительства и в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу. Дополнительную единовременную выплату получат военнослужащие, контрактники, росгвардцейцы, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги, «проявленные в ходе участия в специальной военной операции», а также ветераны боевых действий. Из какой бюджетной строки пойдут деньги на новую выплату, в документе не говорится.

Утвердить порядок предоставления единовременной выплаты в пятидневный срок предстоит городскому комитету по социальной политике. На комитет, в том числе, возложено «официальное толкование постановления». Контроль за исполнением будет осуществлять вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина.

Еще одно условие для получения дополнительной денежной поддержки — наличие статуса жителя Петербурга. Также правом на получение материальной помощи будут обладать граждане без места жительства в России, пребывающие в Петербурге. В случае ранения или гибели военного, новую выплату сможет получить его семья.

Сейчас город выплачивает 500 тыс. рублей военнослужащим при заключении контракта. Такая же сумма положена участникам боевых действий при получении ранения. В случае смерти военного материальную помощь в размере 2 млн руб. сейчас также получает его семья.

Надежда Ярмула

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