Два жителя Башкирии задержаны за создание лаборатории по производству мефедрона

В Янаульском районе Башкирии пресечена деятельность преступной группы по производству синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по региону. Задержаны два жителя деревни Янбарис, им инкриминируется незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По решению Кировского районного суда Уфы в течение двух месяцев они будут находиться под стражей.

Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Установлено, что подозреваемые 1980 и 1999 года рождения организовали нарколабораторию в подвале подсобного помещения, замаскированного под столярную мастерскую. Оперативники УФСБ обнаружили там магнитные мешалки, лабораторную посуду, вакуумный насос, фильтр-бочку, сушильный шкаф, средства индивидуальной защиты и иное оборудованиео для синтеза мефедрона, а также химические реактивы. По предварительным оценкам специалистов, производственная мощность нарколаборатории составляла до 10 кг в неделю.

По данным следствия, создатели лаборатории планировали реализовывать наркотики оптовыми партиями через тайники-закладки.К моменту задержания они изготовили 10,7 кг мефедрона, что составляет более 100 тыс. разовых доз. Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке превышает 5 млн руб.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте