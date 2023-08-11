Dongfeng анонсировал пикап DF6 для России

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Dongfeng в России, анонсировала выход на российский рынок новой модели — пикапа DF6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Dongfeng DF6

Фото: Dongfeng Dongfeng DF6

Фото: Dongfeng

Новинка будет доступна с двумя турбодизельными двигателями — 136-сильным 2,5-литровым и 163-сильным 2,3-литровым — в сочетании с 5- и 6-ступенчатой механической коробкой передач и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод — полный, по схеме Part Time с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

В продажу пикап поступит в трех комплектациях — Comfort, Premium и Luxury. Детальная информация об оснащении и стоимости автомобиля будет названа ближе к старту продаж Dongfeng DF6 на российском рынке.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK