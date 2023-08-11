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Ростовчане почтили память жертв массовых расстрелов в Змиевской балке

Днем 11 августа в Ростове-на-Дону отметили 81-ю годовщину со дня начала массовых расстрелов мирных жителей в Змиевской балке, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

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Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

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Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По данным властей, в августе 1942 года жертвами фашистов стали 27 тыс. ростовчан. Среди погибших были советские граждане многих национальностей, пленные военнослужащие Красной армии. Змиевская балка — одно из мест массовой расправы нацистов над евреями в годы Великой Отечественной войны.

«Эти события навсегда останутся для нас глубокой раной. Вечная память погибшим!»,— цитирует пресс-служба администрации слова Алексея Логвиненко.

Анастасия Назарова

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