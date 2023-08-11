В Самаре восстанавливают парк Мира после перекладки труб

В Самаре на территории парка Мира на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова восстанавливают асфальтовое и плиточное покрытие, пешеходные зоны и переходы, сообщает городская администрация. Ранее на этом участке провели перекладку теплосетевых труб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Тепловая сеть имеет протяженность порядка 600 метров, причем диаметр трубы – 800 мм. Это стратегически важный объект, работы на нем велись круглосуточно. Мы смонтировали и залили пять тепловых камер и неподвижных опор. Выполнили работы по монтажу бетонного основания и железобетонного канала теплосети»,— цитируются в сообщении горадминистрации слова представителя подрядной организации Сергея Родькина.

Работы по благоустройству в парке продолжатся в эти выходные, отмечают в администрации.

Сабрина Самедова