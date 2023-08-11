Орловская область получит еще более 1 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Правительство РФ решило выделить Орловской области более 1 млрд руб. сверхлимитных средств на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Речь идет 137 многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года и включенных в областную адресную программу переселения граждан 2019-2025 годов. По данным облправительства, благодаря дополнительным средствам сроки ожидания для жителей сократятся «почти» на два года. Губернатор Андрей Клычков отметил, что план по переселению власти перевыполняют план «почти» на 30% — более 2,2 тыс. человек стали новоселами.

Всего в рамках программы планируется расселить 3,2 тыс. человек, которые занимают 46 тыс. кв. м.

Кого осудили за непринятие мер по признанию аварийными многоквартирных домов в Орле — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Иван Недокопов

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