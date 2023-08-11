Жители Ижевска заключили соцконтрактов на 89 млн рублей

В столице Удмуртии с начала 2023 года заключили 436 социальных контрактов, общая сумма которых превысила 89 млн руб. В частности, адресную целевую помощь на поиск работы и обучение получили 153 человека, 221 — на открытие собственного дела, преодоление трудной жизненной ситуации — 134. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что воспользоваться этой мерой господдержки могут семьи, размер подушевого дохода которых не превышает прожиточного минимума. Однако если в семье есть участники специальной военной операции из числа мобилизованных, то их доход при расчетах не учитывается. Всего в этом году в Удмуртии соцконтракты заключили 26 семей военнослужащих, пять из них проживают в Ижевске.