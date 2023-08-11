Суд в Казани запретил работу сайта по продаже поддельных медицинских справок

Вахитовский райсуд Казани запретил работу сайта, на котором предлагалось приобрести фальшивые медицинские справки и книжки. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

По данным ведомства, на сайте была размещена информация с предложением дистанционной продажи медицинских справок и медицинских книжек, однако оформить их по закону без обращения медучреждения, без предъявления документа, удостоверяющего личность, и без медосмотра нельзя. В итоге Роспотребнадзор посчитал, что данные сведения направлены на нарушение санитарных норм, а за продажу поддельных документов в РФ предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

"Ъ-Казань"