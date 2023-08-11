«Это шаг к тому, чтобы территории стали более сбалансированными»

На прошедших 10 августа в Челябинске публичных слушаниях горожане обсудили проект новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ). Его ключевыми отличиями станет разделение территорий города на подзоны с различными требованиями к возведению жилых домов, увеличение плотности застройки на ряде территорий. Директор строительной компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов в ходе мероприятия поделился мнением, почему новые правила землепользования улучшат качество новых объектов и сделают работу девелоперов прозрачнее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Голос. Девелопмент» Фото: пресс-служба «Голос. Девелопмент»

Радикальное отличие новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) от действующих — появление большего количества территориальных подзон в границах квартала. Деление квартала на подзоны не позволит застройщику увеличить плотность застройки на своем небольшом участке за счет «вытягивания» плотности со всего остального квартала. Застройка станет более равномерной.

Более того, если раньше собственник земельного участка мог в одностороннем порядке изменить его вид разрешенного использования, выбрав из основных видов удобный для себя, то в рамках новых ПЗиЗ это можно будет сделать только через публичные слушания. Это создает инструмент общественного контроля. И застройщик, к примеру, уже не сможет построить на месте запланированных социальных объектов жилые дома.

Также новые ПЗиЗ позволят улучшить качество озеленения в городе. Так, раньше застройщики могли при возведении жилого дома не озеленять прилегающую территорию, поскольку нужный показатель озеленения давали расположенные рядом сквер или школа. А сейчас правила меняются, и такие требования будут предъявляться именно к зоне жилой застройки, исключив зоны рекреации и образовательных объектов. При этом появилось требование к качеству озеленения: застройщик уже не сможет засеять участок газоном — ему придется посадить на нем определенное число деревьев и кустарников.

Но главное в новых правилах землепользования — это разделение Челябинска на три большие зоны, у каждой из которых будет свой показатель плотности застройки. Это важный шаг вперед, поскольку город не может быть однородным.

Для примера, сейчас коэффициент плотности застройки в зоне многоквартирных домов высотой от девяти этажей составляет 1,2, как в центре Челябинска, так и в поселках Сосновского района. И понятно, что требования к этим территориям должны быть разными. Новые правила землепользования за счет дробления зон позволят более равномерно осваивать земельные участки. За счет этого у нас станет меньше пустырей в центре. Это важный шаг к тому, чтобы территории в городе стали более сбалансированными.

Записал Михаил Бычков