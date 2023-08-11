Власти Ростова предложили изменить схему движения автобуса №22

Администрация Ростова-на-Дону сообщила о проведении голосования по вопросу изменения маршрута автобуса №22. Предлагается изменить схему движения автобусов по ул. Киргизской – пер. Беломорскому – ул. Казахской и далее по маршруту следования, минуя пл. Чкалова. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Сообщается, что инициаторами изменения маршрута стали жители пер. Беломорского и ул. Казахской. Горожане могут проголосовать по вопросу изменения маршрута на сайте «Активный ростовчанин» до 21 августа.

Анастасия Назарова