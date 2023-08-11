Росатом использует опыт Нововоронежской АЭС для создания базового проекта АЭС

На Нововоронежской АЭС прошло совещание под председательством первого заместителя генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики Госкорпорации «Росатом» Александра Локшина, где были озвучены планы Росатома по созданию оптимизированного базового проекта АЭС с целью сокращения сроков и стоимости сооружения энергоблоков.



Фото: Роман Пышкин

В основу базового проекта ляжет проект «АЭС-2006», впервые успешно реализованный на энергоблоках №6 и 7 Нововоронежской АЭС. Изначально проект будет применен на российском рынке, а в дальнейшем - для формирования предложений за рубежом.

«Мы приехали сюда, чтобы изучить бесценный опыт эксплуатации уже построенных новых блоков Нововоронежской атомной станции, потому что именно на основе проектов этих блоков мы планируем создание базового проекта для серийного сооружения АЭС с ВВЭР в РФ. Обратная связь от эксплуатирующего персонала проектировщикам и конструкторам – это обязательное условие для внесения любых изменений в действующие проекты. У нас была насыщенная программа. Мы посмотрели своими глазами те точки, в которых предполагаются оптимизационные изменения и обсудили с персоналом НВАЭС конкретные предложения», - сказал первый заместитель генерального директора Росатома Александр Локшин.

Фото: Роман Пышкин

За одним столом собрались ведущие эксперты в сфере проектирования, строительства, эксплуатационники - представители АО «Атомэнергопроект», АО ОКБ «Гидропресс», АО «Русатом Автоматизированные системы управления», Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли, АО «Атомстройэкспорт», АО «Концерн Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС.

За 11 лет, которые в совокупности отработали инновационные энергоблоки №6 и 7 НВ АЭС с ВВЭР-1200, атомщики накопили огромную базу знаний и уникальный опыт. Предполагается, что оптимизированный базовый проект передадут на государственную экспертизу в конце 2024 года, а первой площадкой, на которой будет реализован новый проект, станет Смоленская АЭС-2.

«Нововоронежская АЭС - флагман проекта «АЭС-2006». Мы стали первыми в мире, кто ввел в промышленную эксплуатацию энергоблок поколения «3+» с ВВЭР-1200. На сегодняшний день нашими специалистами выполнен большой объем модернизационных работ, внедрены лучшие практики и технологические решения, и мы всегда готовы делиться своим опытом с коллегами», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.