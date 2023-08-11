На птицефабрике «Башкирская» подозревают вспышку птичьего гриппа

На птицефабрике «Башкирская», по предварительным данным, выявлен птичий грипп, сообщили в госкомитете республики по ветеринарии. В письме птицефабрики, разосланном бизнес-партнерам, говорится, что такой диагноз подтвердился по результатам анализов в лаборатории Управления ветеринарии.

«Мы вынуждены прекратить реализацию продукции сроком на шесть месяцев»,— сообщает птицефабрика в письме. Также предприятие просит изъять продукцию, отгруженную с 30 июля, и утилизировать ее своими силами.

По данным госкомитета республики по ветеринарии, вечером 9 августа птицефабрика уведомила Уфимскую районную ветеринарную станцию об увеличении падежа птицы с клинической картиной, схожей с высокопатогенным гриппом птиц. Вчера специалисты ветеринарной службы выехали на место для отбора проб. Для подтверждения диагноза материал также направлен в Федеральный центр охраны животных во Владимире.

Высокопатогенный грипп птиц — высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, поражает кровеносную и центральную нервную системы, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Грипп птиц поражает все виды домашних птиц, а также диких перелетные птиц.

АО «Птицефабрика «Башкирская» базируется в селе Авдон. В настоящее время принадлежит подмосковному ООО «Управление агроактивами» (на 99,9% принадлежит Денису Майорову, на 0,1% — Виталию Бочкову), является одним из крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в России. На сегодняшний день объем производства куриных яиц на птицефабрике «Башкирская» с начала года составляет более 440 млн штук. Поголовье птиц составляет более 2,6 млн голов.

Влада Шипилова

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