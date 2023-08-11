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Нижегородские артиллеристы пожаловались на некорректные выплаты

Артиллеристы из Нижегородской области, готовящиеся к отправке в зону спецоперации на Украине, пожаловались на некорректное начисление зарплаты. Об этом заместитель губернатора Андрей Гнеушев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проблемы с начислениями господин Гнеушев объяснил недоработками финансовой службы воинской части, где бойцы проходят боевое слаживание. «Ошибки будут исправлены и все доплаты произведут в следующем месяце», — пообещал чиновник.

Ранее Нижегородская область направила на поддержку участников спецоперации 2,2 млрд руб. Выплаты через механизм социального контракта в 2022 году составили 463 млн руб. В апреле нижегородские власти ввели дополнительные выплаты для добровольцев, оставивших работу ради участия в СВО. Им предложено трудоустроиться на одном из предприятий Нижегородской области и получить единоразовую выплату от работодателя в размере 100 тыс. руб., затем получать по 50 тыс. руб. за каждый месяц службы.

Владимир Зубарев

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