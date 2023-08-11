В Челябинской области начались массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов

В Челябинской области по инициативе руководителя регионального ГУ МВД Михаила Скокова стартовали массовые рейды по местам пребывания и проживания иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Целью оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» в полиции называют «усиление контроля за пребыванием (проживанием) иностранных граждан, осуществление ими трудовой деятельности, а также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ».

По данным полиции, с начала года зарегистрировано более 8 тыс. административных правонарушений и возбуждено 644 уголовных дела по преступлениям в сфере миграции. Из страны выдворили 860 иностранцев, закрыли въезд в Россию двум тысячам человек.